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    Родолфо: «Эта победа над «Зенитом» - шаг вперед для «Терека»

    Защитник «Терека» Родолфо рассказал о своих впечатлениях после победы над «Зенитом» (4:1) в 17 туре чемпионата России.

    «Все ребята молодцы! В игре с таким соперником, как «Зенит», нельзя ни на минуту терять концентрацию. У нас все получалось, мы играли плотно, прессинговали, Митришев хорошо цеплялся за мячи впереди. Хотели выиграть последнюю домашнюю игру года, рады, что это получилось. Этот матч для нас - шаг вперед.

    Да, мы в хорошей форме, но важны все факторы, не только «физика», но и выполнение плана на игру. Благодарен всей команде, тренерскому штабу, при подготовке к матчам мы проделываем очень сложную работу», - отметил Родолфо.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    29.11.2015 13:45
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