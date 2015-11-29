Ферреро: «Михайлович оставил меня ради более капризной невесты»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро рассказал о своих взаимоотношениях с нынешним главным тренером «Милана» Синишей Михайловичем, который ранее возглавлял генуэзцев.

«Я очень много забочусь о Михайловиче. Сказал ему, что тренеры похожи на жен, а Синиша ответил, что оставил меня ради более капризной невесты. Очевидно, она выше ростом.

Теперь я нашел мужчину всей жизни, и это Винченцо Монтелла. Мы с ним одного роста. Его называют Аэропланом, надеюсь, с ним мы будем долго летать», – отметил Ферреро.