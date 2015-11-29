Михайлович: «Если будем играть так и дальше, то сможем обыграть кого угодно»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович прокомментировал победу своих подопечных в матче 14-го тура Серии А над «Сампдорией» (4:1).

«В матче против «Ювентуса» мы не могли держать мяч в атаке, поэтому сегодня нам надо было изменить ситуацию к лучшему. Я доволен тем, что происходило на поле в этот вечер. Если будем играть так и дальше, то сможем обыграть кого угодно.

Наша цель – выиграть оставшиеся матчи до Рождества. Я уверен, что во второй половине чемпионата мы будем играть лучше, тем более, все большие клубы мы будем принимать у себя дома», – отметил сербский специалист.