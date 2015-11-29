Моуринью: «На матче с «Тоттенхэмом четвертый арбитр может быть спокоен»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью накануне матча 14-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» рассказал, что находится в дружеских отношениях с наставником «шпор» Маурисио Покеттино, а также оценил силу соперника.

«Мы уважаем друг друга, мы знакомы долгое время. Мы не можем быть близкими друзьями, поскольку для этого нужно обладать определeнными взаимоотношениями. Но мы друзья. У нас теплые чувства друг к другу.

Также представители наших тренерских штабов знают друг друга на протяжении долгого времени, так что отношения у нас очень хорошие. Это тот матч, в котором у четвертого арбитра все будет спокойно, поскольку мы очень рады сидеть практически вместе.

Мы встречались пару раз после того, как он покинул «Эспаньол», когда он готовился к следующему шагу. В тот период мы встречались несколько раз, но ничего важного не случалось.

Его команда действительно хороша. Они сохранили тех игроков, которых хотели сохранить. Думаю, они и пополнились подходящими игроками. Команда очень хорошая, у нее огромный потенциал. На них не оказывается давление, как это происходит с другими четырьмя-пятью командами, от которых многого ждут. Поэтому они находятся в прекрасных условиях для того, что проделывать ту замечательную работу, что они проделывают», – сказал Моуринью.