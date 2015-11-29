Ван Гаал: «Мы доминировали на протяжении всего матча»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал ничью в матче 14-го тура Примеры против «Лестера» (1:1).

«Я разочаран. Думаю, мы могли бы и выиграть в этом матче. На протяжении всей игры мы доминировали, но из-за одной ошибки пропустили нелепый гол. «Лестер» – скоростная и опасная команда, в чем мы сегодня еще раз убедились. Разумеется, ничья нас устраивать не может. Хорошо, что мы сумели сравнять счет до перерыва. Во второй половине мы доминировали еще больше, но при этом я бы не сказал, что мы создали много моментов», – говорит ван Гаал.