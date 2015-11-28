Набиуллин заинтересовал клубы из Англии и Германии

Агент защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина Томас Цорн рассказал об интересе к своему подопечному со стороны клубов из английской Премьер-лиги и немецкой Бундеслиги.



«Насчет Набиуллина я общаюсь с клубами из Англии, Германии и России. Мне звонили из нескольких клубов английской премьер-лиги после матчей «Рубина» с «Ливерпулем». Помимо этого, я веду переговоры с тремя большими российскими клубами и одним немецким.



Интерес к игроку в Европе сейчас достаточно большой: Набиуллин – молодой и быстрый левоногий футболист, такие игроки пользуются большим спросом. Кроме того, у него есть шанс сыграть за сборную России на ЧЕ-2016 года во Франции», – сказал Цорн.