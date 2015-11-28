Юрченко: «Перевертайло придал «Уфе» вариативности и свободы мысли»

Вратарь «Уфы» Давид Юрченко рассказал о том, что изменилось внутри команды с приходом в клуб нового главного тренера Евгения Перевертайло.

«Сейчас, наверное, пришло время применить новую схему, новую тактику. И, конечно, новую психологию, потому что это важнейший фактор в футболе: если с ней все в порядке, команда играет. Перевертайло придал нам вариативности, добавил свободы мысли. Стало меньше ограничений. Мы, игроки, сами принимаем решения на поле и несем за них ответственность.

Сейчас игроки проводят больше времени вместе. Конечно, это хорошо влияет на атмосферу в команде. Когда люди общаются между собой, тем более не только о футболе, но и личном, это приносит позитив», – отметил голкипер.