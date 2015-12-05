«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 28 ноября - 6 декабря

Телеканал "Матч ТВ" продолжает обещать нам много интересных спортивных трансляций. Представляем телепрограмму на выходные и ближайшую неделю.

Суббота, 28 ноября

05:00 - Матч, который не состоялся

06:10 - Удар по мифам

06:30 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы на льду. Короткая программа. Прямая трансляция

07:40 - Новости

07:45 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

08:20 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция

09:55 - Новости

10:00 - Все на Матч!

10:40 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция

13:00 - Новости

13:05 - "Особый день" с Константином Цзю

13:30 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция

15:55 - Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация. Прямая трансляция

17:00 - Все на футбол!

17:20 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция "Терек" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург)

19:40 - Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины. Финал Россия - Шотландия

20:25 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Лестер" - "Манчестер Юнайтед"

22:30 - Специальный репортаж

22:40 - Особый день с Антоном Шипулиным

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из США

01:45 - Дублер

02:15 - "Особый день" с Константином Цзю

02:30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из США

04:15 - Спортивный интерес

04:30 - Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Кореи

Воскресенье, 29 ноября

05:30 - 40 лет спустя

06:00 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция

06:30 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция

07:30 - Новости

07:35 - Второе дыхание

08:00 - Новости

08:05 - Все на Матч!

08:55 - Новости

09:00 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Показательные выступления. Прямая трансляция

11:20 - Поверь в себя. Стань человеком

11:50 - "Особый день" с Татьяной Навкой

12:05 - "Безумный спорт" с Александром Пушным

12:40 - Золотая лихорадка Антона Шипулина

13:00 - 1+1

14:00 - Все на Матч!

15:00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

15:40 - Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Прямая трансляция

18:05 - Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Швеции

19:00 - Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Швеции

21:00 - Сердца чемпионов

21:30 - В погоне за желтой майкой

22:00 - Нет боли - нет победы

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Охотник на лис

02:40 - Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Швеции

03:40 - Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Швеции

Понедельник, 30 ноября

06:00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

06:30 - Кардиограмма жизни

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - О спорт, ты - мир!

12:40 - Новости

12:45 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

13:15 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

13:45 - В погоне за желтой майкой

14:15 - Олимпийские вершины. Хоккей

15:15 - Континентальный вечер

16:15 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция "Металлург" (Магнитогорск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск)

18:50 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция "Рубин" (Казань) - "Спартак" (Москва)

21:00 - "После футбола" с Георгием Черданцевым

22:15 - "Безумный спорт" с Александром Пушным

22:55 - Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция "Наполи" - "Интер"

01:00 - Все на Матч!

02:00 - Олимпийские вершины. Хоккей

03:00 - Ты можешь больше!

04:00 - Нет боли - нет победы

Вторник, 1 декабря

05:00 - В погоне за желтой майкой

05:30 - 1+1

06:15 - Удар по мифам

06:30 - 40 лет спустя

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - О спорт, ты - мир!

11:40 - Новости

11:45 - Детали спорта

11:55 - Кулак ярости

14:05 - Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Кореи

15:55 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция "Авангард" (Омская область) - "Витязь" (Московская область)

18:20 - Второе дыхание

18:55 - Все на Матч!

19:55 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Прямая трансляция "Аркас" (Турция) - "Белогорье" (Россия)

21:45 - Детали спорта

22:00 - "Культ тура" с Юрием Дудем

22:30 - 1+1

23:00 - Все на Матч!

00:00 - О спорт, ты - мир!

03:00 - Кулак ярости

Среда, 2 декабря

05:10 - Формула Квята

05:25 - Детали спорта

06:00 - Второе дыхание

06:30 - Рио ждет

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Мировая раздевалка

10:30 - "Испания. Болельщики". Спецрепортаж

11:00 - Новости

11:05 - Второе дыхание

11:40 - Новый кулак ярости

14:00 - Новости

14:05 - Победное время: Реджи Миллер против Нью-Йоркс Никс

15:50 - "Культ тура" с Юрием Дудем

16:10 - Новости

16:15 - 1+1

17:00 - Безграничные возможности

17:30 - Все на Матч!

18:35 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

19:05 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции

21:00 - Левша

23:30 - Все на Матч!

00:30 - Кулак ярости

02:40 - Новый кулак ярости

04:50 - Победное время: Реджи Миллер против Нью-Йоркс Никс

Четверг, 3 декабря

06:30 - Рио ждет

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Нет боли - нет победы

11:00 - Новости

11:05 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

11:30 - 1+1

12:15 - Детали спорта

12:30 - Новости

12:40 - Хоккей. Победа будет за нами

13:45 - Особый день с Александром Радуловым

14:00 - Миннесота

15:45 - Все на Матч!

16:45 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция "Амкар" (Пермь) - ЦСКА

19:05 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из Швеции

20:55 - Дрим тим

21:25 - Лучшая игра с мячом

21:55 - Баскетбол. Евролига. Прямая трансляция ("Брозе Баскетс" (Германия) - ЦСКА (Россия))

23:45 - Все на Матч!

00:45 - Хоккей. Победа будет за нами

01:50 - Хоккеисты

04:00 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Швеции

Пятница, 4 декабря

05:45 - Особый день с Антоном Шипулиным

06:00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

06:30 - Тиффози. Итальянская любовь

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Миннесота

11:50 - Удар по мифам

12:00 - Новости

12:05 - Точка на карте

12:30 - Второе дыхание

13:00 - Лучшая игра с мячом

13:30 - Первые леди

14:00 - Новости

14:05 - Настоящий Рокки

16:45 - Новости

17:00 - Все на Матч!

18:00 - Реальный спорт

18:45 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция "Кубань" (Краснодар) - "Краснодар"

21:00 - Спортивный интерес

22:00 - Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Реванш. Бой за титул чемпиона в полутяжелом весе. Прямая трансляция В. Немков (Россия) - Ш. Пютц (Германия)

00:00 - Все на Матч!

01:00 - Дом гнева

03:10 - Нет боли - нет победы

04:10 - Второе дыхание

04:40 - Сибирский Рокки

Суббота, 5 декабря

05:00 - Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США

06:30 - Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США

07:00 - Новости

07:05 - Мировая раздевалка

07:30 - Новости

07:35 - Спортивный интерес

08:30 - Все на Матч!

09:30 - Левша

11:55 - Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии

12:45 - Точка на карте

13:15 - Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии

14:45 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции

16:00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

16:30 - Все на Матч!

17:20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Швеции

19:00 - "Безумный спорт" с Александром Пушным

19:30 - Спортивный интерес

19:55 - Все на футбол!

20:25 - Футбол. Чемпионат Германии. Прямая трансляция "Вольфсбург" - "Боруссия" (Дортмунд)

22:30 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из Дании (Россия - Норвегия)

00:30 - Все на Матч!

01:30 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Швеции

03:00 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Швеции

04:30 - Хоккеисты

Воскресенье, 6 декабря

06:30 - "Испания. Болельщики". Спецрепортаж

07:00 - Новости

07:05 - Настоящий Рокки

09:45 - Все на Матч!

10:45 - Новости

10:50 - Поверь в себя. Стань человеком

11:20 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

11:55 - Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии

12:50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции

13:45 - Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии

15:00 - Новости

15:20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Швеции

16:15 - Дрим тим

16:45 - Детали спорта

17:00 - Все на Матч!

18:00 - Дублер

18:25 - Английский акцент

18:55 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Ньюкасл" - "Ливерпуль"

21:00 - "После футбола" с Георгием Черданцевым

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Убойный футбол

01:45 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Швеции

02:30 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Швеции

03:15 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

03:45 - 1+1

04:20 - Дом гнева

"Если люди не будут смотреть "Матч ТВ", то нужно менять людей". Стогниенко и Черданцев - о новом телеканале

Как телеканал "Матч ТВ" готовится к запуску