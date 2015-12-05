«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 28 ноября - 6 декабря

Телеканал "Матч ТВ" продолжает обещать нам много интересных спортивных трансляций. Представляем телепрограмму на выходные и ближайшую неделю.
Суббота, 28 ноября
05:00 - Матч, который не состоялся
06:10 - Удар по мифам
06:30 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы на льду. Короткая программа. Прямая трансляция
07:40 - Новости
07:45 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
08:20 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция
09:55 - Новости
10:00 - Все на Матч!
10:40 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция
13:00 - Новости
13:05 - "Особый день" с Константином Цзю
13:30 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция
15:55 - Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация. Прямая трансляция
17:00 - Все на футбол!
17:20 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция "Терек" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
19:40 - Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины. Финал Россия - Шотландия
20:25 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Лестер" - "Манчестер Юнайтед"
22:30 - Специальный репортаж
22:40 - Особый день с Антоном Шипулиным
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из США
01:45 - Дублер
02:15 - "Особый день" с Константином Цзю
02:30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из США
04:15 - Спортивный интерес
04:30 - Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Кореи
Воскресенье, 29 ноября
05:30 - 40 лет спустя
06:00 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция
06:30 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция
07:30 - Новости
07:35 - Второе дыхание
08:00 - Новости
08:05 - Все на Матч!
08:55 - Новости
09:00 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Показательные выступления. Прямая трансляция
11:20 - Поверь в себя. Стань человеком
11:50 - "Особый день" с Татьяной Навкой
12:05 - "Безумный спорт" с Александром Пушным
12:40 - Золотая лихорадка Антона Шипулина
13:00 - 1+1
14:00 - Все на Матч!
15:00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15:40 - Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Прямая трансляция
18:05 - Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Швеции
19:00 - Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Швеции
21:00 - Сердца чемпионов
21:30 - В погоне за желтой майкой
22:00 - Нет боли - нет победы
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Охотник на лис
02:40 - Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Швеции
03:40 - Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Швеции
Понедельник, 30 ноября
06:00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
06:30 - Кардиограмма жизни
07:00 - Новости
07:05 - Ты можешь больше!
08:00 - Новости
08:05 - Живи сейчас
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - О спорт, ты - мир!
12:40 - Новости
12:45 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
13:15 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
13:45 - В погоне за желтой майкой
14:15 - Олимпийские вершины. Хоккей
15:15 - Континентальный вечер
16:15 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция "Металлург" (Магнитогорск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск)
18:50 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция "Рубин" (Казань) - "Спартак" (Москва)
21:00 - "После футбола" с Георгием Черданцевым
22:15 - "Безумный спорт" с Александром Пушным
22:55 - Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция "Наполи" - "Интер"
01:00 - Все на Матч!
02:00 - Олимпийские вершины. Хоккей
03:00 - Ты можешь больше!
04:00 - Нет боли - нет победы
Вторник, 1 декабря
05:00 - В погоне за желтой майкой
05:30 - 1+1
06:15 - Удар по мифам
06:30 - 40 лет спустя
07:00 - Новости
07:05 - Ты можешь больше!
08:00 - Новости
08:05 - Живи сейчас
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - О спорт, ты - мир!
11:40 - Новости
11:45 - Детали спорта
11:55 - Кулак ярости
14:05 - Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Кореи
15:55 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция "Авангард" (Омская область) - "Витязь" (Московская область)
18:20 - Второе дыхание
18:55 - Все на Матч!
19:55 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Прямая трансляция "Аркас" (Турция) - "Белогорье" (Россия)
21:45 - Детали спорта
22:00 - "Культ тура" с Юрием Дудем
22:30 - 1+1
23:00 - Все на Матч!
00:00 - О спорт, ты - мир!
03:00 - Кулак ярости
Среда, 2 декабря
05:10 - Формула Квята
05:25 - Детали спорта
06:00 - Второе дыхание
06:30 - Рио ждет
07:00 - Новости
07:05 - Ты можешь больше!
08:00 - Новости
08:05 - Живи сейчас
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Мировая раздевалка
10:30 - "Испания. Болельщики". Спецрепортаж
11:00 - Новости
11:05 - Второе дыхание
11:40 - Новый кулак ярости
14:00 - Новости
14:05 - Победное время: Реджи Миллер против Нью-Йоркс Никс
15:50 - "Культ тура" с Юрием Дудем
16:10 - Новости
16:15 - 1+1
17:00 - Безграничные возможности
17:30 - Все на Матч!
18:35 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19:05 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
21:00 - Левша
23:30 - Все на Матч!
00:30 - Кулак ярости
02:40 - Новый кулак ярости
04:50 - Победное время: Реджи Миллер против Нью-Йоркс Никс
Четверг, 3 декабря
06:30 - Рио ждет
07:00 - Новости
07:05 - Ты можешь больше!
08:00 - Новости
08:05 - Живи сейчас
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Нет боли - нет победы
11:00 - Новости
11:05 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
11:30 - 1+1
12:15 - Детали спорта
12:30 - Новости
12:40 - Хоккей. Победа будет за нами
13:45 - Особый день с Александром Радуловым
14:00 - Миннесота
15:45 - Все на Матч!
16:45 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция "Амкар" (Пермь) - ЦСКА
19:05 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из Швеции
20:55 - Дрим тим
21:25 - Лучшая игра с мячом
21:55 - Баскетбол. Евролига. Прямая трансляция ("Брозе Баскетс" (Германия) - ЦСКА (Россия))
23:45 - Все на Матч!
00:45 - Хоккей. Победа будет за нами
01:50 - Хоккеисты
04:00 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Швеции
Пятница, 4 декабря
05:45 - Особый день с Антоном Шипулиным
06:00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
06:30 - Тиффози. Итальянская любовь
07:00 - Новости
07:05 - Ты можешь больше!
08:00 - Новости
08:05 - Живи сейчас
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Миннесота
11:50 - Удар по мифам
12:00 - Новости
12:05 - Точка на карте
12:30 - Второе дыхание
13:00 - Лучшая игра с мячом
13:30 - Первые леди
14:00 - Новости
14:05 - Настоящий Рокки
16:45 - Новости
17:00 - Все на Матч!
18:00 - Реальный спорт
18:45 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция "Кубань" (Краснодар) - "Краснодар"
21:00 - Спортивный интерес
22:00 - Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Реванш. Бой за титул чемпиона в полутяжелом весе. Прямая трансляция В. Немков (Россия) - Ш. Пютц (Германия)
00:00 - Все на Матч!
01:00 - Дом гнева
03:10 - Нет боли - нет победы
04:10 - Второе дыхание
04:40 - Сибирский Рокки
Суббота, 5 декабря
05:00 - Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США
06:30 - Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США
07:00 - Новости
07:05 - Мировая раздевалка
07:30 - Новости
07:35 - Спортивный интерес
08:30 - Все на Матч!
09:30 - Левша
11:55 - Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
12:45 - Точка на карте
13:15 - Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
14:45 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
16:00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16:30 - Все на Матч!
17:20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Швеции
19:00 - "Безумный спорт" с Александром Пушным
19:30 - Спортивный интерес
19:55 - Все на футбол!
20:25 - Футбол. Чемпионат Германии. Прямая трансляция "Вольфсбург" - "Боруссия" (Дортмунд)
22:30 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из Дании (Россия - Норвегия)
00:30 - Все на Матч!
01:30 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Швеции
03:00 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Швеции
04:30 - Хоккеисты
Воскресенье, 6 декабря
06:30 - "Испания. Болельщики". Спецрепортаж
07:00 - Новости
07:05 - Настоящий Рокки
09:45 - Все на Матч!
10:45 - Новости
10:50 - Поверь в себя. Стань человеком
11:20 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
11:55 - Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
12:50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
13:45 - Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
15:00 - Новости
15:20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Швеции
16:15 - Дрим тим
16:45 - Детали спорта
17:00 - Все на Матч!
18:00 - Дублер
18:25 - Английский акцент
18:55 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Ньюкасл" - "Ливерпуль"
21:00 - "После футбола" с Георгием Черданцевым
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Убойный футбол
01:45 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Швеции
02:30 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Швеции
03:15 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
03:45 - 1+1
04:20 - Дом гнева
"Если люди не будут смотреть "Матч ТВ", то нужно менять людей". Стогниенко и Черданцев - о новом телеканале