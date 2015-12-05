Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 28 ноября - 6 декабря

5 декабря 2015, 11:40
12

Телеканал "Матч ТВ" продолжает обещать нам много интересных спортивных трансляций. Представляем телепрограмму на выходные и ближайшую неделю.

Суббота, 28 ноября

05:00 - Матч, который не состоялся

06:10 - Удар по мифам

06:30 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы на льду. Короткая программа. Прямая трансляция

07:40 - Новости

07:45 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

08:20 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция

09:55 - Новости

10:00 - Все на Матч!

10:40 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция

13:00 - Новости

13:05 - "Особый день" с Константином Цзю

13:30 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция

15:55 - Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация. Прямая трансляция

17:00 - Все на футбол!

17:20 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция "Терек" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург)

19:40 - Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины. Финал Россия - Шотландия

20:25 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Лестер" - "Манчестер Юнайтед"

22:30 - Специальный репортаж

22:40 - Особый день с Антоном Шипулиным

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из США

01:45 - Дублер

02:15 - "Особый день" с Константином Цзю

02:30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из США

04:15 - Спортивный интерес

04:30 - Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Кореи

Воскресенье, 29 ноября

05:30 - 40 лет спустя

06:00 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция

06:30 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция

07:30 - Новости

07:35 - Второе дыхание

08:00 - Новости

08:05 - Все на Матч!

08:55 - Новости

09:00 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Показательные выступления. Прямая трансляция

11:20 - Поверь в себя. Стань человеком

11:50 - "Особый день" с Татьяной Навкой

12:05 - "Безумный спорт" с Александром Пушным

12:40 - Золотая лихорадка Антона Шипулина

13:00 - 1+1

14:00 - Все на Матч!

15:00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

15:40 - Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Прямая трансляция

18:05 - Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Швеции

19:00 - Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Швеции

21:00 - Сердца чемпионов

21:30 - В погоне за желтой майкой

22:00 - Нет боли - нет победы

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Охотник на лис

02:40 - Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Швеции

03:40 - Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Швеции

Понедельник, 30 ноября

06:00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

06:30 - Кардиограмма жизни

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - О спорт, ты - мир!

12:40 - Новости

12:45 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

13:15 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

13:45 - В погоне за желтой майкой

14:15 - Олимпийские вершины. Хоккей

15:15 - Континентальный вечер

16:15 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция "Металлург" (Магнитогорск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск)

18:50 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция "Рубин" (Казань) - "Спартак" (Москва)

21:00 - "После футбола" с Георгием Черданцевым

22:15 - "Безумный спорт" с Александром Пушным

22:55 - Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция "Наполи" - "Интер"

01:00 - Все на Матч!

02:00 - Олимпийские вершины. Хоккей

03:00 - Ты можешь больше!

04:00 - Нет боли - нет победы

Вторник, 1 декабря

05:00 - В погоне за желтой майкой

05:30 - 1+1

06:15 - Удар по мифам

06:30 - 40 лет спустя

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - О спорт, ты - мир!

11:40 - Новости

11:45 - Детали спорта

11:55 - Кулак ярости

14:05 - Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Кореи

15:55 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция "Авангард" (Омская область) - "Витязь" (Московская область)

18:20 - Второе дыхание

18:55 - Все на Матч!

19:55 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Прямая трансляция "Аркас" (Турция) - "Белогорье" (Россия)

21:45 - Детали спорта

22:00 - "Культ тура" с Юрием Дудем

22:30 - 1+1

23:00 - Все на Матч!

00:00 - О спорт, ты - мир!

03:00 - Кулак ярости

Среда, 2 декабря

05:10 - Формула Квята

05:25 - Детали спорта

06:00 - Второе дыхание

06:30 - Рио ждет

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Мировая раздевалка

10:30 - "Испания. Болельщики". Спецрепортаж

11:00 - Новости

11:05 - Второе дыхание

11:40 - Новый кулак ярости

14:00 - Новости

14:05 - Победное время: Реджи Миллер против Нью-Йоркс Никс

15:50 - "Культ тура" с Юрием Дудем

16:10 - Новости

16:15 - 1+1

17:00 - Безграничные возможности

17:30 - Все на Матч!

18:35 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

19:05 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции

21:00 - Левша

23:30 - Все на Матч!

00:30 - Кулак ярости

02:40 - Новый кулак ярости

04:50 - Победное время: Реджи Миллер против Нью-Йоркс Никс

Четверг, 3 декабря

06:30 - Рио ждет

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Нет боли - нет победы

11:00 - Новости

11:05 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

11:30 - 1+1

12:15 - Детали спорта

12:30 - Новости

12:40 - Хоккей. Победа будет за нами

13:45 - Особый день с Александром Радуловым

14:00 - Миннесота

15:45 - Все на Матч!

16:45 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция "Амкар" (Пермь) - ЦСКА

19:05 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из Швеции

20:55 - Дрим тим

21:25 - Лучшая игра с мячом

21:55 - Баскетбол. Евролига. Прямая трансляция ("Брозе Баскетс" (Германия) - ЦСКА (Россия))

23:45 - Все на Матч!

00:45 - Хоккей. Победа будет за нами

01:50 - Хоккеисты

04:00 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Швеции

Пятница, 4 декабря

05:45 - Особый день с Антоном Шипулиным

06:00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

06:30 - Тиффози. Итальянская любовь

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Миннесота

11:50 - Удар по мифам

12:00 - Новости

12:05 - Точка на карте

12:30 - Второе дыхание

13:00 - Лучшая игра с мячом

13:30 - Первые леди

14:00 - Новости

14:05 - Настоящий Рокки

16:45 - Новости

17:00 - Все на Матч!

18:00 - Реальный спорт

18:45 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция "Кубань" (Краснодар) - "Краснодар"

21:00 - Спортивный интерес

22:00 - Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Реванш. Бой за титул чемпиона в полутяжелом весе. Прямая трансляция В. Немков (Россия) - Ш. Пютц (Германия)

00:00 - Все на Матч!

01:00 - Дом гнева

03:10 - Нет боли - нет победы

04:10 - Второе дыхание

04:40 - Сибирский Рокки

Суббота, 5 декабря

05:00 - Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США

06:30 - Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США

07:00 - Новости

07:05 - Мировая раздевалка

07:30 - Новости

07:35 - Спортивный интерес

08:30 - Все на Матч!

09:30 - Левша

11:55 - Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии

12:45 - Точка на карте

13:15 - Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии

14:45 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции

16:00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

16:30 - Все на Матч!

17:20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Швеции

19:00 - "Безумный спорт" с Александром Пушным

19:30 - Спортивный интерес

19:55 - Все на футбол!

20:25 - Футбол. Чемпионат Германии. Прямая трансляция "Вольфсбург" - "Боруссия" (Дортмунд)

22:30 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из Дании (Россия - Норвегия)

00:30 - Все на Матч!

01:30 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Швеции

03:00 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Швеции

04:30 - Хоккеисты

Воскресенье, 6 декабря

06:30 - "Испания. Болельщики". Спецрепортаж

07:00 - Новости

07:05 - Настоящий Рокки

09:45 - Все на Матч!

10:45 - Новости

10:50 - Поверь в себя. Стань человеком

11:20 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

11:55 - Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии

12:50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции

13:45 - Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии

15:00 - Новости

15:20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Швеции

16:15 - Дрим тим

16:45 - Детали спорта

17:00 - Все на Матч!

18:00 - Дублер

18:25 - Английский акцент

18:55 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Ньюкасл" - "Ливерпуль"

21:00 - "После футбола" с Георгием Черданцевым

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Убойный футбол

01:45 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Швеции

02:30 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Швеции

03:15 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

03:45 - 1+1

04:20 - Дом гнева

"Если люди не будут смотреть "Матч ТВ", то нужно менять людей". Стогниенко и Черданцев - о новом телеканале

Как телеканал "Матч ТВ" готовится к запуску

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
anri1703
1448728278
в РПЛ
Ответить
Нигма
1448728955
За целый день один матч и на ккер назвали Матч ТВ
Ответить
Biatlon1st
1448788429
Наконец-то биатлон!)
Ответить
джон базелон
1448796893
Говно расписание!29 игр столько интересных и уй тебе!
Ответить
Рулон Обоев
1448873985
ВСЕ НА МААААТЧ!!! СКОРЕЕЕЕЕ!!!!
Ответить
FKulagin
1448882959
Канал, в основном, ради футбола делали, но матчи все-равно не показывают. Канделаки, что ещё от неё ждать..
Ответить
MirOb1
1449079723
Мало футбола!!!!
Ответить
Gadzhi4990
1449084851
Почему нет все матчи рфпл. Чем смысл телеканала
Ответить
джон базелон
1449228696
5 числа футбола завались,а показывают 1??
Ответить
Недовольный
1449233557
Блин,вообще не пойму какого фига на этом сайте печатают телепрограмму этого канала? Они вам башляют за это чтоль?Че вы тогда с Рен-тв,Домашним,СТС не договоритесь?Вы конечно можете сказать что это спортивный сайт,а Матч ТВ это спортивный канал,но тогда чего бы вам телепрограмму каналов Спорт +,Наш Футбол,Евроспорт и других не печатать?Пздц,вы еще про концерты Киркорова и Баскова начните новости размещать....
Ответить
Главные новости
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
1
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
3
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
1
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
4
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
5
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
4
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
30
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
11
Все новости
Все новости
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
5
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
4
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
5
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
4
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
4
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
30
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
11
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
Вчера, 21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
Вчера, 21:27
4
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
Вчера, 21:04
1
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
Вчера, 20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
Вчера, 20:49
5
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
Вчера, 20:31
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
Вчера, 20:13
18
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
Вчера, 19:56
33
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
Вчера, 19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
Вчера, 19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
Вчера, 19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
Вчера, 19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
Вчера, 18:47
3
Президентом ФИФА мог стать россиянин
Вчера, 18:34
7
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
Вчера, 18:09
24
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
Вчера, 17:34
13
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
Вчера, 17:31
5
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 17:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+