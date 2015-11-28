«Милан» – «Сампдория». Смотреть онлайн

Непростое испытание ожидает «Милан» в рамках очередного тура итальянской Серии А в домашнем матче на «Сан-Сиро» против «Сампдории». Подопечным Михайловича удалось в последнее время существенно поправить свое турнирное положение благодаря серии победных результатов, но последнее досадное поражение от «Ювентуса» могло в очередной раз больно ударить по амбициям красно-черных. Теперь перед своими болельщиками миланцы обязаны реабилитироваться, тем более, что противостоять им будет неровно выступающая ныне «Сампдория».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу «Милан» – «Самдория». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.