Батлэнд хочет играть в основе сборной Англии вместо Харта

Вратарь «Сток Сити» Джек Батлэнд заявил, что его не пугает конкуренция в сборной Англии со стороны Джо Харта.

«Мы хорошо общаемся с Хартом. Он был арендован "Бирмингемом", когда я был в этой команде, и я видел, как он усердно тренируется. Я старался брать с него пример. Быть его дублером в сборной просто здорово. Я хочу делать больше сейвов, чем он. Между нами хорошее соперничество, которое делает нас обоих лучше. Но я хочу обойти его и стать в сборной номером один», — заявил Батлэнд.