Чемпионшип. «Болтон» и «Брентфорд» сыграли вничью

В матче 18-го тура Чемпионшипа "Болтон" и "Брентфорд" сыграли вничью – 1:1. Отличились Свифт и Даннс.
Ранее в других встречах тура «КПР» одолел «Лидс», «Халл» проиграл «Дерби», "Блэкберн" разошлся миром с "Шеффилдом", "Брайтон" переиграл "Бирмингем", "Вулверхэмптон" и "Милтон" голов не забили, "Кардифф" и "Бернли" сыграли вничью, "Ноттингем" победил "Рединг", "Ротерхэм" обыграл "Бристоль", "Фулхэм" и "Престон" сыграли вничью, "Хаддерсфилд" проиграл "Миддлсбро", "Ипсвич" разгромил "Чарльтон".
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 18-й тур
Болтон – Брентфорд – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Свифт, 10; 1:1 – Даннс, 65.
Голы: 0:1 – Баттерфилд, 18; 0:2 – Баттерфилд, 34.
Блэкберн – Шэффилд – 2:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Акпан, 5; 1:1 – Сугу, 39; 2:1 – Эванс, 44; 2:2 – Жоао, 84.
Брайтон – Бирмингем – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Марч, 17; 1:1 – Торал, 22; 2:1 – Замора, 47.
Вулверхэмптон – Милтон – 0:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Гуннарссон, 41; 2:0 – Моррисон, 64; 2:1 – Хеннингс, 85; 2:2 – Конноли (в свои ворота), 90.
Голы: 1:0 – Остин, 58.
Ноттингем – Рединг – 3:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Выдра, 14; 1:1 – О’Грэйди, 20; 2:1 – Оливейра, 31; 3:1 – Оливейра, 49.
Удаление: Хоббс, 66.
Ротерхэм – Бристоль – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Кларк-Харрис, 9; 2:0 – Кларк-Харрис (с пенальти), 27; 3:0 – Фреклингтон, 75.
Голы: 0:1 – Гарнер, 11; 1:1 – Маккормак, 77.
Хаддерсфилд – Миддлсбро – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Клэйтон, 9; 0:2 – Нсуэ, 84.
Голы: 0:1 – Мерфи, 28; 0:2 – Сирс, 45; 063 – Мерфи, 68.