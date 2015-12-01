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    Чемпионшип. «Болтон» и «Брентфорд» сыграли вничью

    В матче 18-го тура Чемпионшипа "Болтон" и "Брентфорд" сыграли вничью – 1:1. Отличились Свифт и Даннс.

    Ранее в других встречах тура «КПР» одолел «Лидс», «Халл» проиграл «Дерби», "Блэкберн" разошлся миром с "Шеффилдом", "Брайтон" переиграл "Бирмингем", "Вулверхэмптон" и "Милтон" голов не забили, "Кардифф" и "Бернли" сыграли вничью, "Ноттингем" победил "Рединг", "Ротерхэм" обыграл "Бристоль", "Фулхэм" и "Престон" сыграли вничью, "Хаддерсфилд" проиграл "Миддлсбро", "Ипсвич" разгромил "Чарльтон".

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 18-й тур

    Болтон – Брентфорд – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Свифт, 10; 1:1 – Даннс, 65.

    Халл – Дерби – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Баттерфилд, 18; 0:2 – Баттерфилд, 34.

    Блэкберн – Шэффилд – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Акпан, 5; 1:1 – Сугу, 39; 2:1 – Эванс, 44; 2:2 – Жоао, 84.

    Брайтон – Бирмингем – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Марч, 17; 1:1 – Торал, 22; 2:1 – Замора, 47.

    Вулверхэмптон – Милтон – 0:0 (0:0)

    Кардифф – Бернли – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гуннарссон, 41; 2:0 – Моррисон, 64; 2:1 – Хеннингс, 85; 2:2 – Конноли (в свои ворота), 90.

    КПР – Лидс – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Остин, 58.

    Ноттингем – Рединг – 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Выдра, 14; 1:1 – О’Грэйди, 20; 2:1 – Оливейра, 31; 3:1 – Оливейра, 49.

    Удаление: Хоббс, 66.

    Ротерхэм – Бристоль – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кларк-Харрис, 9; 2:0 – Кларк-Харрис (с пенальти), 27; 3:0 – Фреклингтон, 75.

    Фулхэм – Престон – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гарнер, 11; 1:1 – Маккормак, 77.

    Хаддерсфилд – Миддлсбро – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Клэйтон, 9; 0:2 – Нсуэ, 84.

    Чарльтон – Ипсвич – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мерфи, 28; 0:2 – Сирс, 45; 063 – Мерфи, 68.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2015 00:41
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    Комментарии (3)
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    Nurbek Taraz
    1448923875
    Вы что чемпионшип показать стали
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    Недовольный
    1448971135
    Какой мля Борнмут сыграл в ничью в Чемпионшипе? У вас что,узбеки футбольные новости создают? Или по прошлогодним таблицам новости клепаете?Борнмут в АПЛ играет,т.к в прошлом году туда поднялся из Чемпионшипа.А с Бренфордом в ничью сыграл Болтон дибилойды...школота какая то в редактуре прибывает
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    ologreds
    1694996710
    numo450102
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