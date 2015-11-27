«Кубань» может потерять несколько ключевых игроков

«Кубань» в ближайшее время может потерять сразу несколько ключевых игроков. Ранее сообщалось, что голкипер «Кубани» Александр Беленов на правах свободного агента по окончании сезона переберется в «Краснодар». Однако, сегодня он опроверг эту информацию. Также в направлении «Краснодара» может проследовать полузащитник Сергей Ткачев. Оба этих игрока, плюс ранее перешедший на правах аренды Шарль Каборе, выступят в качестве компенсации за финансовую помощь, оказанную президентом «Краснодара» Сергеем Галицким «Кубани» в течение этого года.

Центральный защитник Шандао и нападающий Лоренсо Мельгарехо планируют покинуть «Кубань» уже во время зимнего трансферного окна. Известно, что к 25-летнему парагвайскому форварду есть интерес несколько европейских клубов, а также со стороны московского «Спартака«.