Лига Европы. «Брага» на последней минуте вырвала победу у «Слована», «Марсель» разобрался с «Гронингеном»

Закончились матчи пятого тура Лиги Европы в группе F. Гол полузащитника Дмитрия Ефремова, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, не помог чешскому «Словану» добыть хотя бы ничью в выездном матче с португальской «Брагой». «Марсель» во Франции с трудом переломил сопротивление «Гронингена»

Лига Европы. Группа F. 5-й тур

Брага (Португалия) – Слован (Чехия) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Ефремов, 35; 1:1 – Бакош, 42 (в свои ворота); 2:1 – Крислан, 90.

Марсель (Норвегия) – Гронинген (Голландия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Н'Куду, 28; 1:1 – Мадуро, 50; 2:1 – Батшуайи, 88.