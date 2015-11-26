Кисляк: «Шансы выйти из группы еще есть, просто надо побеждать»

Хавбек «Рубина» Сергей Кисляк накануне матча Лиги Европы со «Сьоном» оценил шансы команды в турнире, а также рассказал о том, что нужно предпринять казанцам, чтобы пройти в весенню стадию.

«Мы плохо провели все четыре встречи, надо было заработать больше очков. Оглядываясь назад скажу, что могли «Бордо» дома обыграть, несколько другого результата добиться в противостоянии со «Сьоном». Но шансы выйти из группы еще есть, просто надо побеждать. Другого рецепта тут быть и не может, пока все в наших руках. Да, будет тяжело, но реально.

Реально ли отыграть отрыв в четыре очка за две встречи? Реально, конечно. Я верю, что «Ливерпуль» без проблем пройдет в следующий этап. Это один из фаворитов турнира, и, как показывает чемпионат Англии, команда сейчас серьезно прибавляет.

Насколько сильно расстроимся, если не попадем в весеннюю часть турнира? Конечно, расстроимся, но сами футболисты виноваты в том положении, в котором сейчас оказался «Рубин». Если не пройдем дальше, значит, будет для нас уроком. Ребята выходили на футбольное поле и должны были набирать очки. Но надо думать только о хорошем и настраиваться на предстоящего соперника», – сказал Кисляк.

Полное интервью с Кисляком вы можете прочитать здесь.