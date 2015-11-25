Ефремов: «Решение по сборам команд ФНЛ в Турции будет принято 2 декабря»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал, что решение по проведению зимних тренировочных сборов в Турции будет принято после 2 декабря.

«Я не могу сказать, что полностью можно исключить Турцию – разные ситуации бывают, но рекомендация такая есть. Все решения будут приняты 2 декабря на общем собрании ФНЛ. Окончательное решение по сборам команд ФНЛ будет принято также после общего собрания, пока не решится вопрос с Кубком», – заявил Ефремов.

Стоит отметить, что в этом сезоне в Турции планировалось проведение Кубка ФНЛ, как и в прошлом. Напомним, что сегодня в Доме футбола на Таганке прошло заседания исполкома РФС, где было рекомендовано всем российским клубам отказаться от сборов в Турции. Обострение российско-турецких отношений произошло из-за вчерашнего инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24, выполнявшим боевую задачу. Он был сбит ракетой «воздух-воздух» турецким самолетом F-16 над территорией Сирии.