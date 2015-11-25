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  • Ефремов: «Решение по сборам команд ФНЛ в Турции будет принято 2 декабря»

Ефремов: «Решение по сборам команд ФНЛ в Турции будет принято 2 декабря»

25 ноября 2015, 17:27
2

Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал, что решение по проведению зимних тренировочных сборов в Турции будет принято после 2 декабря.

«Я не могу сказать, что полностью можно исключить Турцию – разные ситуации бывают, но рекомендация такая есть. Все решения будут приняты 2 декабря на общем собрании ФНЛ. Окончательное решение по сборам команд ФНЛ будет принято также после общего собрания, пока не решится вопрос с Кубком», – заявил Ефремов.

Стоит отметить, что в этом сезоне в Турции планировалось проведение Кубка ФНЛ, как и в прошлом. Напомним, что сегодня в Доме футбола на Таганке прошло заседания исполкома РФС, где было рекомендовано всем российским клубам отказаться от сборов в Турции. Обострение российско-турецких отношений произошло из-за вчерашнего инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24, выполнявшим боевую задачу. Он был сбит ракетой «воздух-воздух» турецким самолетом F-16 над территорией Сирии.

Источник: Р-Спорт
Россия. ФНЛ Россия
Комментарии (2)
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Zmej67
1448478380
правильно! месите говно дома!
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андрей андреев
1448635654
завтра помирятся и все заорут-турция друг,товарищ и брат
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