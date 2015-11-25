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Киевское «Динамо» проведет два матча без зрителей

25 ноября 2015, 16:35
7

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел беспорядки, которые произошли 20 октября в матче Лиги чемпионов «Динамо» – «Челси», и принял решение о проведении двух ближайших домашних матчей в еврокубках для киевлян без зрителей. Также на один домашний матч распространяется отложенное наказание на испытательный срок три года. Таким образом, «Динамо» болельщики не смогут поддержать команду Сергея Реброва в решающем матче Лиги чемпионов против «Маккаби» и первую встречу 1/8 финала, в случае выхода в плей-офф. Кроме того, «Динамо» придется выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Причиной для таких санкций стало расистское поведение фанатов, беспорядки на трибунах и заблокированные проходы для зрителей. Ранее президент Украины Петр Порошенко высказал свое мнение относительно инцидента, произошедшего на трибунах матча.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Лига чемпионов Динамо К Челси Ребров Сергей
Комментарии (7)
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ozi-007
1448460036
Ясно.... Понятно....
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olic29ivica
1448464294
помнится Цска на 4 матча дисквалифицировали за ерунду, а тут всего на два..
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Alek7183
1448464914
Точно, к нам всегда слишком жёстки.
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baltica
1448469623
Рука Москвы...
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Сумкин Сын
1448477385
Зачем рогулям зрители???
Ответить
Ailend
1448494130
оп мало срача киселя... :(
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