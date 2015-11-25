Киевское «Динамо» проведет два матча без зрителей

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел беспорядки, которые произошли 20 октября в матче Лиги чемпионов «Динамо» – «Челси», и принял решение о проведении двух ближайших домашних матчей в еврокубках для киевлян без зрителей. Также на один домашний матч распространяется отложенное наказание на испытательный срок три года. Таким образом, «Динамо» болельщики не смогут поддержать команду Сергея Реброва в решающем матче Лиги чемпионов против «Маккаби» и первую встречу 1/8 финала, в случае выхода в плей-офф. Кроме того, «Динамо» придется выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Причиной для таких санкций стало расистское поведение фанатов, беспорядки на трибунах и заблокированные проходы для зрителей. Ранее президент Украины Петр Порошенко высказал свое мнение относительно инцидента, произошедшего на трибунах матча.