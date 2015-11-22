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    Порошенко: «Корни провокаций на матче «Динамо» - «Челси» ведут в Россию»

    Президент Украины Петр Порошенко высказал свое мнение относительно инцидента, произошедшего на трибунах матча группового раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и лондонским "Челси". По его словам, нападение на темнокожего болельщика могло быть не просто проявлением агрессии, а спланированной провокацией со стороны России.

    "Корни этих провокаций идут не из Украины. За последними провокациями на матче "Динамо" - "Челси" тропа ведет в Россию с целью создать ситуацию и обвинить Украину в расизме", - сообщает пресс-служба украинского президента.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2015 20:37
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +10

      ol_kosh 26 ноября 2015, 15:42

      ха-ха.... Во всем виноват Чубайс!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 26 ноября 2015, 13:44

      парашанкапидрашенка

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend 26 ноября 2015, 02:31

      эм проще русским запретить въезд в Украину. Как и украинцам в Россию!! Легче будет...

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 ноября 2015, 13:58

      совсем больной! чем америкосы хохлов обкуривают???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 24 ноября 2015, 12:24

      Россия про тебя даже не вспоминает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 24 ноября 2015, 09:32

      Свинорылый ни дня не может прожить без России.

      0
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      Рейтинг: +15

      Доктор Эго 23 ноября 2015, 15:09

      петушня на параше раскудахталась

      2
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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 23 ноября 2015, 14:49

      Петя, с белочкой тебя!

      2
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 23 ноября 2015, 14:39

      Порошенко в своём репертуаре,кивает на зеркало,забывая,что на зеркало нечего пенять,коли рожа крива.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 ноября 2015, 13:46

      Порошенко допился до розовых слонов.

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