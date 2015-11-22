Порошенко: «Корни провокаций на матче «Динамо» - «Челси» ведут в Россию»

Президент Украины Петр Порошенко высказал свое мнение относительно инцидента, произошедшего на трибунах матча группового раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и лондонским "Челси". По его словам, нападение на темнокожего болельщика могло быть не просто проявлением агрессии, а спланированной провокацией со стороны России.



"Корни этих провокаций идут не из Украины. За последними провокациями на матче "Динамо" - "Челси" тропа ведет в Россию с целью создать ситуацию и обвинить Украину в расизме", - сообщает пресс-служба украинского президента.