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  • Порошенко: «Корни провокаций на матче «Динамо» – «Челси» ведут в Россию»

Порошенко: «Корни провокаций на матче «Динамо» – «Челси» ведут в Россию»

22 ноября 2015, 20:37
44

Президент Украины Петр Порошенко высказал свое мнение относительно инцидента, произошедшего на трибунах матча группового раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и лондонским «Челси». По его словам, нападение на темнокожего болельщика могло быть не просто проявлением агрессии, а спланированной провокацией со стороны России.

«Корни этих провокаций идут не из Украины. За последними провокациями на матче «Динамо» – «Челси» тропа ведет в Россию с целью создать ситуацию и обвинить Украину в расизме», – сообщает пресс-служба украинского президента.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Динамо К Челси
Комментарии (44)
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Анжи_Монако_05
1448214394
ПАРАШенко как и половина уркаины идиоты попугаеобразные. Только и вопят что дядя обама приказал. Своего мнения не имеют.
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i_am_alive
1448214544
долой политическое дерьмо с футбольных сайтов!!!!
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Виталий1
1448216797
Интересно, американцы вообще представляли, кого они президентом Украины назначают? Или этот текст тоже они ему сочинили?
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graf34
1448216865
Слушайте, неужели в Украине нет более разумных людей... Если даже так, то кто отвечает за безопасность на стадионе? Тоже москали? Тоже зачем приехали к москалям Динамовцы из укропа? Я думаю, если скоро Порошенко плохо начнет ходить в туалет - тоже будет обвинять москалей? Или он уже только накуренным и ходит? так другими глазами уже нельзя смотреть на страну (его страну Украину) и на то, что с ней сделали...
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Сармат Ростов
1448217429
Вождь салоедов потерял остатки мозгов...
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graf34
1448217838
Если в одном матче ЛЧ не можете навести порядок, то тебя зачем выбрали президентом всей страны? Чтоб отмазки кидать?
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Merovingen
1448218677
Ох уж эти вездесущие сотрудники ФСБ и агенты Кремля... Интересно, а Ромка Абрамович кто - сотрудник или агент? Небось специально спланировал так, чтобы Челси попал в одну группу с киевским Динамо. Денег заплатил УЕФА. И всё это для того, чтобы в Киеве провести такую крупную и масштабную провокацию. Месяцы тренировок, недели подготовки...И контролировал всё это лично Путин! А негр на самом деле шахтёр из Донбасса!
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18JG
1448220433
Петушенко несет ахинею. Ебаный дебил)
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саша кул
1448221723
бля сколько можно тявкать на россию володя точно скоро разазлиться на этого дятла и тогда там пиз... всем хохлаполитикам будет
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MuminYNWA
1448221932
Это уже тянет на диагноз
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