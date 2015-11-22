Порошенко: «Корни провокаций на матче «Динамо» – «Челси» ведут в Россию»

Президент Украины Петр Порошенко высказал свое мнение относительно инцидента, произошедшего на трибунах матча группового раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и лондонским «Челси». По его словам, нападение на темнокожего болельщика могло быть не просто проявлением агрессии, а спланированной провокацией со стороны России.



«Корни этих провокаций идут не из Украины. За последними провокациями на матче «Динамо» – «Челси» тропа ведет в Россию с целью создать ситуацию и обвинить Украину в расизме», – сообщает пресс-служба украинского президента.