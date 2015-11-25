Ломбертс: «В 1/8 финала в соперники хотелось бы получить кого-нибудь полегче»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс после победы над «Валенсией» (2:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов заявил, что команда сохранила мотивацию на последнюю игру группового раунда, а также выразил пожелание относительно будущего соперника по 1/8 финала главного европейского турнира.

– Есть ли у вас цель повторить рекорд Лиги чемпионов – шесть побед в шести матчах?

– Конечно, мы надеемся победить. Мы все еще мотивированы, а я – особенно, ведь в последнем туре мы играем с «Гентом».

– Что сказали в раздевалке руководители клуба?

– А как вы думаете? Поздравили с достижением! Все счастливы!

– Верили ли вы в августе, что команде удастся одержать пять побед на старте?

– Нет, не верил, ведь у нас собралась сильная группа. «Валенсия», «Лион», «Гент» – сплошь сильные соперники. Кстати, надеюсь, что вместе с нами в плей-офф выйдет «Гент».

– Кого вы хотите получить в соперники по 1/8 финала?

– Не знаю. Хотелось бы, конечно, кого-нибудь полегче.