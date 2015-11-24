Ниасс: «Локомотив» идет в лидерах чемпионата, но при этом стадион не заполняется до отказа»

Нападающий московского «Локомотива» Умар Ниасс рассказал о том, что он очень удивляется тому, что на домашние матчи железнодорожников приходит не самое большое количество болельщиков.

«Я заметил интересный факт: «Локомотив» – большая команда топ-уровня. Мы показываем неплохой результат, идем в лидерах чемпионата, но при этом стадион не заполняется до отказа. В Сенегале, когда я играл за «Уакам», стадион был полон на каждом матче – не так важно, играешь ты с лидером лиги или аутсайдером. Люди там действительно сходят с ума от своей команды. Если честно, мне бы хотелось, чтобы болельщиков на нашем стадионе было не только больше, но чтобы они были, в хорошем смысле, агрессивны. Фанаты должны не только поддерживать игроков, но и настраивать их на спортивную злость, заводить нас, тренера, чтобы все были под давлением. Так было, когда я был в Турции», – сказал сенегалец.