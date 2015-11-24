Ари: «Капелло предлагал мне получить гражданство России»

Форвард «Краснодара» Ари заявил о том, что получал от экс-наставника сборной России Фабио Капелло предложение стать россиянином.



«Капелло предложил мне получить российский паспорт. Я должен был подать некоторые документы, однако, после увольнения Капелло, процесс остановился», – сказал Ари.



Бразильский форвард является футболистом РФПЛ с 2010-го года. В 2013-м Ари сменил «Спартак» на «Краснодар». В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги футболист провел 13 матчей, отличившись в них пятью забитыми мячами.