Зума: «Сейчас «Челси» играет очень достойно»

Защитник «Челси» Курт Зума отметил прогресс своей команды, которого она добилась за последние несколько недель в чемпионате Англии. Особенно это был заметно в матче против «Норвича».

«Мы работали изо всех сил, могли бы выиграть и крупнее, чем 1:0, но это была отличная игра против хорошей команды. «Норвич» сейчас очень компактный, у него тоже были моменты и возможности забить, так что мы результатом довольны.

Мне не повезло попасть в перекладину, но не так важно, что сам я не забил, если мы все равно выиграли. Хотя в следующий раз надеюсь все же забить, пусть основная моя работа – защищаться. Побеждать и проводить сухие матчи важно, ведь это дарит уверенность обороне.

По сравнению с тем, что было несколько недель назад, команда играет очень достойно. Мы знаем, что находимся в неудачном положении в таблице, но несмотря на это настрой в команде хороший, и мы будем продолжать играть. Мы всегда радуемся победе, но мы вместе, даже когда проигрываем, а это очень хорошо для команды.

У нас хорошая команда, у нас большой клуб, и вместе мы можем сделать все, чего хотим. Игра против «Норвича» показала, что в нашей раздевалке все еще остались личности с большой буквы, что все они на высшем уровне, а мы можем обыграть кого угодно», – рассказал Зума.

Напомним, что матч 13-го тура АПЛ «Челси» – «Норвич» закончился со счетом 1:0.