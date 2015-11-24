Нойштедтер: «Капелло так по-настоящему и не узнал русский менталитет»

Полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер признался, что старается следить по мере возможностей за российским футболом.

«Смотрю команды, выступающие в Лиге чемпионов. В обзорах – обязательно. А наблюдать за чемпионатом страны не могу – у меня нет русского телевидения. За сборной, разумеется, слежу. Радовался, когда она попала на чемпионат Европы.

Если появляется новый тренер и команда пробивается на чемпионат Европы, значит, все сделано правильно. Может быть, Капелло так по-настоящему и не узнал русский футбол, менталитет игроков. Но мне, конечно, трудно судить», – признался Нойштедтер.

Напомним, что Роман является одним из кандидатов на получение российского паспорта для выступления за сборную России на Евро-2016.