Алвес: «Против меня развернулась целая кампания»

Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес прокомментировал критику в свой адрес из-за того, что он затягивал с продлением контракта. Напомним, соглашение футболиста с клубом было продлено минувшим летом.

«Продление договора много от чего зависело, но в результате я остался в «Барселоне». Мне кажется, что против меня развернулась целая кампания, но я сильный, и я уверен в том, что тот, кто бросит мне вызов, проиграет. Если кто-то хочет узнать обо мне, достаточно поискать Дани Алвеса в Google», – говорит Алвес.