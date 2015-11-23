Ребров: «Президент клуба сказал, что матч с «Порту» – важнейший в сезоне»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров посетил пресс-конференцию, посвященную матчу пятого тура Лиги чемпионов против «Порту». Встреча этих команд в первом туре завершилась со счетом 2:2.

«Мы не лучшим образом сыграли в первом матче с «Порту». Команда допустила несколько ляпов в обороне, но я дал ребятам пару советов, как улучшить игру, и они подготовились к завтрашней встрече. Президент клуба сказал, что это важнейший матч в сезоне, но если дела пойдут не так, как мы планируем, мир не остановится. И все же мы сделаем все ради хорошего результата», – говорит Ребров.

По словам наставника, ему известны слабые места соперника.

«Мы проанализировали игру «Порту» и нашли слабые места. Завтра постараемся воспользоваться ими. Все футболисты, поехавшие с нами, готовы играть. Абубакарe – классный игрок, но у «Порту» есть и другие мастера. В конце концов, нам предстоит сыграть с командой, а не с отдельно взятым игроком».

Матч «Порту» – «Динамо» состоится во вторник 24 ноября. Начало – в 22.45.