Маурисио: «Самое главное, что футболисты «Терека» не стали опускать голову»

Полузащитник грозненского «Терека» Моурисио доволен тем, что в матче 16 тура РФПЛ против «Кубани» (2:2) его команда не стала сдаваться.

«Еще до пропущенных голов у нас были моменты, которые мы не реализовали. Поэтому не сказал бы, что мы начали матч плохо. А вот соперник свои моменты использовал. Возможно, мы немного потеряли концентрацию. Самое важное, что мы не стали опускать голову. Мы продолжили играть.



Что сказал тренер в перерыве? Он сказал, что нужно больше концентрации и нужно прибавлять. Он указал нам на ошибки и сказал, что мы делаем правильно. Подсказал, что нужно делать на поле. Мы вышли на второй тайм, показали хороший футбол, забили два гола, могли забить еще.



Не знаю, готовы ли мы лучше, чем «Кубань», но наша готовность на хорошем уровне. Мы не думаем о сопернике, думаем о своей работе. Матч с «Кубанью» остался в прошлом, нужно готовиться к игре с «Зенитом». Это очень сильный соперник, нельзя терять концентрацию ни на минуту», – сказал Маурисио.