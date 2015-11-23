Шикунов: «На нас даже в рабочий день ходит полный стадион»

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов считает, что игры по понедельникам для его команды не проблема.

– «Ростов» четвертый матч подряд играет в понедельник? Не вижу в этом проблемы. На нас даже в рабочий день ходит полный стадион. Составили расписание, и так получилось, что мы часто играем в этот день. Ничего страшного.

– «Ростову» удобнее играть, когда в команде уже знают все результаты соперников?

– Мы вообще не смотрим на другие команды. Нам интересует только собственный результат. Движемся от матча к матчу.