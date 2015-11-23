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Шикунов: «На нас даже в рабочий день ходит полный стадион»

23 ноября 2015, 13:08
4

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов считает, что игры по понедельникам для его команды не проблема.

– «Ростов» четвертый матч подряд играет в понедельник? Не вижу в этом проблемы. На нас даже в рабочий день ходит полный стадион. Составили расписание, и так получилось, что мы часто играем в этот день. Ничего страшного.

– «Ростову» удобнее играть, когда в команде уже знают все результаты соперников?

– Мы вообще не смотрим на другие команды. Нам интересует только собственный результат. Движемся от матча к матчу.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов
Комментарии (4)
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vgarakh
1448275032
Нужна победа над Уфой.
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FanatSerj
1448277192
А у меня проблема, из за этого хрен на стадион успеваю! Достали .... Это видно еще наследство от Толстых осталось....((
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Doctor Klyde
1448277858
Жду сокращения отрыва от ЦСКА.
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