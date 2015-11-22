РФПЛ. Два гола Глушакова помогли «Спартаку» обыграть «Краснодар»

Сегодня в рамках 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги «Спартак» на своем поле принимал «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. На два гола Дениса Глушакова и мяч Квинси Промеса «быки» ответили точными ударами Ари и Андреаса Гранквиста.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Спартак (Москва) – Краснодар (Краснодар) – 3:2 (2:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Ари, 23; 1:1 – Глушаков, 27; 2:1 – Промес, 29; 3:1 – Глушаков, 53; 3:2 – Гранквист, 81.

Спартак: Ребров – Паршивлюк, Боккетти, Кутепов, Д. Комбаров – Глушаков, Зотов, Ромуло, Попов (Зуев, 87) – Промес, Зе Луиш (Давыдов, 81).

Краснодар: Дикань – Петров (Жоазиньо, 70), Гранквист, Страндберг, Калешин – Торбинский (Газинский, 63), Каборе, Ахмедов (Перрейра, 61) – Мамаев, Смолов, Ари.

Предупреждения: Паршивлюк, 13; Смолов, 73; Газинский, 86; Ромуло, 90+1.

Судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

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