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  • РФПЛ. Два гола Глушакова помогли «Спартаку» обыграть «Краснодар»

РФПЛ. Два гола Глушакова помогли «Спартаку» обыграть «Краснодар»

22 ноября 2015, 21:24
23

Сегодня в рамках 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги «Спартак» на своем поле принимал «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. На два гола Дениса Глушакова и мяч Квинси Промеса «быки» ответили точными ударами Ари и Андреаса Гранквиста.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Спартак (Москва) – Краснодар (Краснодар) – 3:2 (2:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Ари, 23; 1:1 – Глушаков, 27; 2:1 – Промес, 29; 3:1 – Глушаков, 53; 3:2 – Гранквист, 81.

Спартак: Ребров – Паршивлюк, Боккетти, Кутепов, Д. Комбаров – Глушаков, Зотов, Ромуло, Попов (Зуев, 87) – Промес, Зе Луиш (Давыдов, 81).

Краснодар: Дикань – Петров (Жоазиньо, 70), Гранквист, Страндберг, Калешин – Торбинский (Газинский, 63), Каборе, Ахмедов (Перрейра, 61) – Мамаев, Смолов, Ари.

Предупреждения: Паршивлюк, 13; Смолов, 73; Газинский, 86; Ромуло, 90+1.

Судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Глушаков Денис Ари Гранквист Андреас Промес Квинси
Комментарии (23)
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Батяня Дон
1448217212
С ПОБЕДОЙ СПАТРАК!!!! Хороший матч показали обе команды, но СПАРТАК явно был лучше! Молодцы!★★★ Что ж Краснодар, жди, ЖЕЛТО-СИНИЙ УЖЕ В ПУТИ!!!!)))))
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Asbjorn
1448217217
Спартак приятно удивил
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АртурZaСМ
1448217225
Как я говорил что Зе Луиш шлак так при своём мнении и останусь...
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Батяня Дон
1448217286
СПАРТАК!!!)) Сорри за опечатку!))
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Damon
1448217719
С победой! В кои-то веки смотрел без чувства безнадёжности.Спасибо.
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Любер
1448217898
Всех с победой, работаем дальше.
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bzfar
1448219014
Очень порадовала игра! Есть много еще огрехов, но такой Спартак нам всем нравится. Глушаков, наконец-то, играл, Попов вообще движущая сила, от него зависит на поле 90% движения в атаку. Понравилась работа очень молодого Кутепова (чем-то внешне напоминает Титова). Может все таки вырастим своего центрального защитника?! Ребров без вариантов, Промес молодец, Зе Луиш... ну, будет он забивать, главное, что у него есть скорость, есть игра головой и уже появляется понимание игры. С победой всех!
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Вомбат
1448219268
Грустно мне читать такое: "Ну вот так с нами с Русскими - пока по башке нам не дашь - не побежим. Молодцы - горд!!!" У русских есть много хороших национальных качеств, но мы ими не гордимся. А гордимся мы почему-то своими национальными недостатками типа пьянства. Вот и качество ждать пока прилетит по башке, чтобы начать действовать, вовсе не то, чем следует гордиться. Хотя горд этим нашим качеством оказался почему-то некто Соарес (парагваец наверно).
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VVM1964
1448220221
Всех ИСТИННЫХ болел Спартака с ЗАСЛУЖЕННОЙ победой !!!
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azar800
1448221819
заткните рты все кони и бомжи мы в игре с победой спартачи
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