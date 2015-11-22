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Боков: «Ни о каком кризисе ЦСКА речи нет»

22 ноября 2015, 14:18
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Бывший защитник московского ЦСКА Максим Боков рассказал о своих впечатлениях от домашнего поражения армейцев от самарских «Крыльев Советов» со счетом (0:2) в 16 туре российской Премьер-лиги.

– Сильно удивился вчерашнему результату. Не думал, что «Крылья Советов» смогут преподнести сюрприз для ЦСКА. Может, задержка самолета самарцев и их утренний прилет в Москву повлиял на их самоотверженность. Команда находилась рядом с зоной вылета, собралась и дала бой. Вот именно за такие матчи и любят футбол.

– Оборона ЦСКА допустила ряд ошибок, приведших к голам. В чем причина?

– Невозможно ее найти, в душу каждому игроку не залезть. Командные взаимодействия немного хромали, нельзя сбрасывать со счетов и напористость «Крыльев». Такой прыти армейцы не ожидали от соперника. Мог сказаться тяжелый график ведущих игроков ЦСКА. Все ребята живые люди, не роботы, им свойственна усталость. Ни о каком кризисе речи нет. Вы же видели, что моменты были, красно-синие вели игру. Плюс не повезло с реализацией.

– От солидного преимущества над конкурентами осталось всего шесть очков, а «Ростов» может сократить отставание до трех. Не опасаетесь за первое место?

– Нисколько не боюсь. У ЦСКА проверенная команда, которая не отдаст своего соперникам. Наоборот, конкуренция позволит армейцам быть в тонусе. Опять же, борьба в чемпионате обостряется, а интерес повышается.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Боков Максим
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