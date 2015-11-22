Нойштедтер: «Если позовут в сборную России, могу сыграть и в защите»

Полузащитник "Шальке-04" Роман Нойштедтер, являющийся потенциальным усилением сборной России, заявил, что готов играть на позиции центрального защитника, где российская команда испытывает определенные проблемы.

– Роман, ты представляешь, на какой позиции мог бы пригодиться российской национальной команде?

– Я могу играть опорника, могу центрального защитника. Если ко мне действительно есть интерес – значит, я пригодился бы именно на этих позициях.

– С опорниками в сборной России все более-менее в порядке. А вот в центре защиты достойной смены возрастным ветеранам – Сергею Игнашевичу и братьям Березуцким – не видно.

– Может, поэтому в России и подумали обо мне? Вообще-то мне кажется, что опорного я могу играть лучше. Но я готов играть там, куда поставит тренер. Тем более, что в нынешнем сезоне я практически все игры провел именно в обороне – и думаю, выгляжу в этой роли тоже довольно неплохо. Так что если меня будут вызывать, видя меня защитником, я буду с удовольствием играть в защите.