Рамос: «Абсурдно не верить в Бенитеса»

Защитник «Реала» Серхио Рамос поддержал главного тренера своей команды Рафаэля Бенитеса после разгромного поражения от «Барселоны» (0:4) в матче 12-го тура испанской Примеры.

«Абсурдно не верить в нашего тренера. Сейчас мы просто обязаны поддерживать Бенитеса и Переса.

Болельщики уходят домой раздосадованными нашим поражением от «Барселоны“. Они освистали хороших футболистов. Болельщикам нужны ответы и объяснения нашего провала, поэтому они свистят.

Были ли у нас более теплые отношения с Анчелотти? Понятно, что если тренер проводит в команде два-три года, как Анчелотти, то он становится намного ближе к игрокам, а Бенитес пришел не так давно», – отметил испанец.