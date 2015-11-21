Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бенитес: «Мы все должны нести ответственность»

21 ноября 2015, 23:24
8

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал поражение в матче 12-го тура Примеры против «Барселоны» (0:4).

«Любое поражение для нас болезненно, и нам нужно работать, чтобы исправить ситуацию. Что меня волнует прямо сейчас, так это эмоциональное состояние команды. Играя против сильного соперника, мы заплатили за свои ошибки. После каждой из них нам становилось все тяжелее собраться. Когда проигрываешь вот так, сказать особо нечего», – говорит Бенитес.

Наставник считает, что за поражение должны нести ответственность все.

«Мы пытались атаковать. Задумка состояла в том, чтобы использовать тех игроков, которые способны играть в матчах такого уровня, но ничего не вышло. Когда что-то идет не так, ответственность должны нести мы все».

Источник: Twitter
Испания. Примера Испания Реал Барселона Бенитес Рафаэль
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
stas-kst
1448138475
не все, а ты один.... не вышло у него, сидел краснел весь матч... как не верил в него так и не верю....
Ответить
Nurbek Taraz
1448139058
И теперь ваш ждёт разгром от шахтёра
Ответить
CSKA_Michael
1448139868
Нормальный бы тренер сказал, что виноват во всем он. Нормальный. А он реально виноват: с составом не угадал, с тактикой не угадал. Поскорее бы выгнали его
Ответить
Hiddink95
1448140713
Хамес и Марсело отлично играли, а он их поспешил заменить... Да уж...сразу видно желание победить в Эль-Классико
Ответить
ЖОРРО
1448140944
Не долго ему осталось...
Ответить
ESPANOL
1448150669
Когда Реал всех громил, то Беня был хорош, а как проиграл 2 игры, сразу стал плохой! В прошлом сезоне с папой Карло такая же история! Все очень просто! Игроки низкого морального уровня! Барса один сезон играла фактически без тренера (царство ему небесное) и стала чемпионом! Потому что в команде были и есть гордость, профессионализм и моральный дух! А когда один клоун кудахчет налево и направо, что он лучший в мире, а его партнёры дружно ему поддакивают и тоже поют дифирамбы, тогда мораль уходит на второй план, а остаётся лишь тщеславие.
Ответить
B o O m
1448192226
Иско вообще сплаховал...га.но игрок...вроде испанец, а Реал извращает игроков, что они аж на красную карточку способны...
Ответить
Главные новости
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
22:01
1
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
21:27
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
21:11
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
20:49
4
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
20:19
2
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
20:13
8
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
30
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
7
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
1
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
7
Все новости
Все новости
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
20:54
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
19:52
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
1
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
14:45
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
11:47
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
5
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
Вчера, 18:15
Радимов описал тренера «Ростова» Альбу двумя словами
Вчера, 08:03
2
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
Вчера, 00:15
3
Винисиус прокомментировал продление контракта с «Реалом»
6 августа
«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом
6 августа
5
«Барселона» отказалась от покупки Альвареса
6 августа
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Раскрыт размер новой зарплаты Винисиуса
6 августа
1
Винисиус договорился о новом контракте с «Реалом»
6 августа
2
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Спартаковец Парада выявил отличие РПЛ от Примеры
5 августа
1
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+