Бенитес: «Мы все должны нести ответственность»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал поражение в матче 12-го тура Примеры против «Барселоны» (0:4).

«Любое поражение для нас болезненно, и нам нужно работать, чтобы исправить ситуацию. Что меня волнует прямо сейчас, так это эмоциональное состояние команды. Играя против сильного соперника, мы заплатили за свои ошибки. После каждой из них нам становилось все тяжелее собраться. Когда проигрываешь вот так, сказать особо нечего», – говорит Бенитес.

Наставник считает, что за поражение должны нести ответственность все.

«Мы пытались атаковать. Задумка состояла в том, чтобы использовать тех игроков, которые способны играть в матчах такого уровня, но ничего не вышло. Когда что-то идет не так, ответственность должны нести мы все».