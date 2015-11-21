Хиддинк: «Меня зря уволили из сборной Голландии»

Экс-главный тренер сборной Голландии Гус Хиддинк считает, что его увольнение из стана оранжевых было напрасным.

«Президент федерации и его помощник сообщили мне, что я уволен. Для меня это было как ушат ледяной воды. Я чувствовал, что меня ограбили. Я был крайне расстроен и разочарован.

После удачного чемпионата мира мы неудачно начали отборочный цикл. Похожее происходило и с Германией, и с Испанией. Но у нас был большой потенциал. Мы неплохо действовали с Испанией, США, Латвией. Я думал, что мы можем реабилитироваться осенью. Но меня уволили. Мне кажется, это зря», – отметил голландский специалист.