Веркаутерен: «Игроки «Крыльев Советов» вышли из зоны комфорта, но справились»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франки Веркаутерен после победы над ЦСКА в матче 16-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги со счетом 2:0, отметил, что у его команды были проблемы с подготовкой к игре.

«Конечно, у нас была не лучшая подготовка, но мы постарались подойти к матчу наилучшим образом. Это одно из того, чему игроки должны научиться. Не должно быть причин и отговорок, даже если подготовка была не лучшей – из-за обстоятельств, из-за погоды. Футболисты вышли из зоны комфорта, но не искали отговорок», – сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».