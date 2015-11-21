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    РФПЛ. Дубль Яховича помог «Крыльям Советов» одолеть ЦСКА

    В матче 16-го тура РФПЛ московский ЦСКА в родных стенах неожиданно уступил "Крыльям Советов" – 0:2.

    Основные события этой встречи развернулись во втором тайме. В этот период времени гости сумели не только забить два гола – дубль оформил македонец Адис Яхович, но еще и не реализовать пенальти – Алан Чочиев попал в перекладину.

    Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

    ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Яхович, 52; 0:2 – Яхович, 66.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Панченко, 60), А. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Тошич, Б. Натхо (Головин, 71), Миланов, Муса.

    Крылья Советов: Лория, Ятченко, Таранов, Бурлак, Надсон, Чочиев (Драгун, 86), Цаллагов, Симайс, Молло, Померко, Яхович (Родич, 78).

    Предупреждения: Симайс, 82; Родич, 89.

    Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2015 15:53
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 21 ноября 2015, 19:17

      Не всё потеряно, рано нас хороните.
      ЦСКА всегда будет первым!

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Ubuntu 21 ноября 2015, 19:32

      Первым будет Ювентус))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu > андрей андреев 21 ноября 2015, 20:24

      надеюсь)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 21 ноября 2015, 18:47

      Крылья молодцы,очень рад за вас сегодня!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      ГорЬкиЙ 21 ноября 2015, 18:24

      Человек-гол вернулся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 ноября 2015, 18:20

      Не хотелось бы никого обидеть_но РостовЧЕМПИОООООН!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Flydis 21 ноября 2015, 17:52

      Второй гол Яховича действительно в стиле Ибры.
      Всех болел Крыльев с победой.

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 21 ноября 2015, 17:51

      Спасибо слуц - ты гений!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > Mi6 21 ноября 2015, 18:11

      Слуцкий герой матча,вывел играть команду без нападения,браво!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 ноября 2015, 17:26

      Этак Бердыев и чемпионом может стать вместе с Ростовым

      4
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 21 ноября 2015, 17:25

      нормас!!!! нежданчик!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +387

      petlyra 21 ноября 2015, 17:18

      Так играть нельзя. Пенсионеры МО во главе с главным тренером зазвездили и думали, что на перерыв точно уйдут лидерами и победителями, но получилось что жидко обкакались.

      1
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      Рейтинг: +50

      edubokom 21 ноября 2015, 17:17

      Да все хорошо, под нагрузками игроки

      0
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