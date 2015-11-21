РФПЛ. Дубль Яховича помог «Крыльям Советов» одолеть ЦСКА

В матче 16-го тура РФПЛ московский ЦСКА в родных стенах неожиданно уступил «Крыльям Советов» – 0:2.

Основные события этой встречи развернулись во втором тайме. В этот период времени гости сумели не только забить два гола – дубль оформил македонец Адис Яхович, но еще и не реализовать пенальти – Алан Чочиев попал в перекладину.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Яхович, 52; 0:2 – Яхович, 66.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Панченко, 60), А. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Тошич, Б. Натхо (Головин, 71), Миланов, Муса.

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Таранов, Бурлак, Надсон, Чочиев (Драгун, 86), Цаллагов, Симайс, Молло, Померко, Яхович (Родич, 78).

Предупреждения: Симайс, 82; Родич, 89.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

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