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РФПЛ. Дубль Яховича помог «Крыльям Советов» одолеть ЦСКА

21 ноября 2015, 15:53
29

В матче 16-го тура РФПЛ московский ЦСКА в родных стенах неожиданно уступил «Крыльям Советов» – 0:2.

Основные события этой встречи развернулись во втором тайме. В этот период времени гости сумели не только забить два гола – дубль оформил македонец Адис Яхович, но еще и не реализовать пенальти – Алан Чочиев попал в перекладину.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Яхович, 52; 0:2 – Яхович, 66.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Панченко, 60), А. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Тошич, Б. Натхо (Головин, 71), Миланов, Муса.

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Таранов, Бурлак, Надсон, Чочиев (Драгун, 86), Цаллагов, Симайс, Молло, Померко, Яхович (Родич, 78).

Предупреждения: Симайс, 82; Родич, 89.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов
Комментарии (29)
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CSKA №1
1448110509
Позор!Еще Анжи проиграйте!Вонючие Крылья дома надо 2 составом обыгрывать,а они вату катают всю игру!!!
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Damon
1448110605
Победа на классе.Фаворит победил. Ничего удивительного.
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Boniel+
1448111158
ЦСКА самая слабая команда чемпионата,Слуцкий самый слабый тренер,Акинфеев самый слабый вратарь,защита самая слабая,середины просто нет,и нападения так же нет!!!!И товарищ Гинер хочет стать чемпионом?Чудес не бывает!
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Любер
1448111286
Крылья браво. Неожиданный результат. Это ещё раз доказывает, что пройти весь чемп без спада невозможно.
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Димон Алма-Ата
1448112952
Я не болельщик ЦСКА, Рубин моя команда, но сейчас не могу промолчать. После такого ударного отрезка какой был у ЦСКА в начале сезона язык не должен поворачиваться против этой команды. Барселона с Баварией тоже проигрывают, у любой сильной команды бывают спады, а злопыхатели попишут, попишут да и умрут.
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petlyra
1448115511
Так играть нельзя. Пенсионеры МО во главе с главным тренером зазвездили и думали, что на перерыв точно уйдут лидерами и победителями, но получилось что жидко обкакались.
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roman230582
1448116017
Этак Бердыев и чемпионом может стать вместе с Ростовым
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Flydis
1448117532
Второй гол Яховича действительно в стиле Ибры. Всех болел Крыльев с победой.
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андрей андреев
1448119203
Не хотелось бы никого обидеть_но РостовЧЕМПИОООООН!!!
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Зенит*SPB
1448120860
Крылья молодцы,очень рад за вас сегодня!!!
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