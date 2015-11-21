РФПЛ. «Локомотив» в Черкизово уступил «Анжи»

В матче 16-го тура РФПЛ московский «Локомотив» в Черкизово, несмотря на имеющееся преимущество, не сумел совладать с «Анжи» – 0:2. Победу махачкалинцам принесли Исламнур Абдулавов и заменивший его Янник Боли.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Локомотив (Москва) – Анжи (Махачкала) – 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Абдулавов, 55; 0:2 – Боли, 70.

Локомотив: Гилерме, Денисов, Чорлука, Дюрица, Шишкин, Тарасов (Фернандеш, 75), Коломейцев, Самедов, Майкон (Касаев, 63), Ал. Миранчук, Шкулетич (Ниасс, 46).

Анжи: Помазан, Агаларов, Гаджибеков, Тагирбеков, Жиров, Тигиев, Мкртчян, Эбесилио (Ещенко, 62), Хадарцев (Гасанов, 90), Максимов, Абдулавов (Боли, 57).

Предупреждения: Абдулавов, 15; Гаджибеков, 24; Агаларов, 33; Дюрица, 39.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

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