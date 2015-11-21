Отец Нойштедтера: «Роман может рассмотреть предложение российского клуба»

Петр Нойштедтер, отец полузащитника «Шальке-04» Романа Нойштедтера, прокомментировал интерес сборной России к своему сыну.

– В сборной России серьезная конкуренция. В опорной зоне могут сыграть Денисов, Тарасов, Глушаков, Дзагоев...

– А где нет конкуренции? Рома сейчас ищет новый вызов. Ему предлагают продлить контракт в "Шальке", он сказал, что подумает. В принципе в Гельзенкирхене молодая команда, сын хочет чего-то с ней достичь. Но другие клубы, знаю, тоже следят за ним. Его контракт заканчивается летом 2016-го.

– Как Роман отреагирует, если появится предложение из сильного российского клуба?

– Опять-таки вопрос не ко мне. Но, конечно, можно было бы его рассмотреть. Еще раз замечу, московские клубы, "Зенит" сейчас прогрессируют.

– Вы хотели бы, чтобы сын поиграл за Россию?

– Почему нет?