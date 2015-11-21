Юран: «С такой зарплатой Денисов смело может сидеть в дубле «Динамо»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран прокомментировал информацию о переговорах между агентом полузащитника «Динамо» Игоря Денисова и руководством красно-белых.

«Если Федун не мог договориться с Дзюбой, то в данном случае очевидно, что 5 миллионов евро он Денисову не даст. В этой ситуации все зависит от Игоря: если он готов идти на понижение зарплаты — это одна история, если нет — другая. У него большая семья, четверо детей. Он смело может сидеть в дубле «Динамо». На Евро он был, поэтому не уверен, что для него определяющим фактором является игровая практика. Однако если переход состоится, допускаю новые склоки — уже с Аленичевым. Не исключаю, что с Денисовым он не справится, учитывая ситуацию с Глушаковым и Комбаровым», – считает Юран.