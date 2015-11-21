Паршивлюк: «Все понимают, что наконец нужно выступить хорошо дома»

Защитник московского «Спартака» Сергей Паршивлюк поделился ожиданиями от матча 16-го тура РФПЛ с «Краснодаром».



«Атмосфера в команде рабочая. Все понимают, что сложный момент после поражений, наконец нужно выступить хорошо дома. С «Краснодаром» будет непросто, нужно реабилитироваться.

С такими командами, как «Краснодар», всегда приятно играть. Не знаю, как будем играть, но дома при своих трибунах надо играть на атаку.

Дисквалификация одной трибуны не должна стать для нас проблемой ведь есть еще три. При любом количестве людей нужно показывать свой футбол», – считает Паршивлюк.