Морозов: «В молодежной сборной есть разделение на игроков 1996 года и остальных»

Защитник «Динамо» Григорий Морозов рассказал о ситуации внутри молодежной сборной России. Напомним, ранее ее наставник Дмитрий Хомуха говорил о нежелании отдельных футболистов выступать за национальную команду.

«Реалии таковы, что основное внимание в молодежной сборной уделяется ребятам 18-19 лет. Поэтому, может, на второй сбор ребят постарше совсем мало вызвали. В молодежной сборной есть команда 1996 года рождения и остальные ребята, которые приезжают и должны брать пример с них. Футболисты 1996 года – костяк, а остальные как бы их помощники для решения задачи выйти на Евро. Такое разделение действительно было», – говорит Морозов.

При этом футболист опровергает слова комментатора Геннадия Орлова высокомерном отношении старших игроков к младшим.

«Это абсолютно не так. На уровне коллектива, несмотря на это разделение, проблем никаких не было. Мы нормально все между собой общались. Ребята 1996 года – отличные ребята, к ним никаких претензий, никакого высокомерия. Но выделять их как отдельную команду внутри команды неправильно, согласитесь. Если тренер собирается делать ставку только на них, так и надо делать. А то получается, что есть 1996 год, а есть остальные, которые приезжают, чтобы на скамейке посидеть».