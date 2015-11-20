Бенитес: «Реал» всегда должен атаковать»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес рассказал о том, как его команда собирается играть против «Барселоны» в матче 12-го тура Примеры

«Тактика зависит от состава, который у вас есть. Играть против «Барселоны» с «Эстремадурой», «Ливерпулем» и «Реалом» – это разные вещи. «Реал» всегда должен атаковать и забивать», – говорит Бенитес.

Также наставник прокомментировал слухи о том, что игроки попросили его использоваться более атакующую тактику.

«Я очень уважаю журналистов и их профессию. Находить информацию нелегко. Я хочу сказать каждому фанату «Реала»: эта инфомация – ложь. Никакой встречи с игроками или чего-то подобного не было».