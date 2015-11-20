Пименов: «Динамо» в ситуации с Денисовым надо либо идти навстречу игроку, либо продавать его»

Бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов поделился своим мнением о сложившейся ситуации вокруг полузащитника бело-голубых Игоря Денисова, который был отстранен от тренировок с основным составом команды.

«Если тренер решил пойти на такие меры, значит на то были свои основания. Тем более Денисов и Кобелев очень хорошо друг друга знают. Был определенный конфликт, после которого тренерский штаб решил, что без Денисова на данный момент будет лучше. Плюс ко всему, это не первый случай, когда его отстраняют от основной команды. Не вижу смысла в таком решении. Меня в свое время тоже в «Динамо» отстраняли.

В сложившейся ситуации либо надо идти навстречу футболисту, либо продавать его в ближайшее трансферное окно. А отстранение в воспитательных целях с вариантом возвращения к основному составу – это пережиток прошлого. В наше время следует находить другие подходы. Нет смысла искать виноватого. В любом случае конфликт останется внутри команды. Нельзя назвать Денисова человеком, который любит конфликты, а то, что он не боится высказаться в пылу эмоций, – это факт. Хотя в его возрасте он уже должен научиться быть более сдержанным», – отметил Пименов.