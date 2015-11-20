Руни и Марсьяль не смогут помочь «МЮ» в матче с «Уотфордом»

Два основных нападающих «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни и Антони Марсьяль не смогут помочь своей команде в матче ближайшего тура чемпионата Англии против «Уотфорда». Сообщается, что англичанин выбыл из строя по причине болезни, его возвращение на поле ожидается к игре с ПСВ в Лиге чемпионов, а француз не сможет принять участия в предстоящем матче из-за повреждения, полученного во встрече против сборной Англии за свою национальную сборную.

Таким образом, вероятнее всего, что на острие атаки в матче с «Уотфордом» у «МЮ» сыграет молодой Джеймс Уилсон, до этого только два раза в сезоне выходивший на поле.

«Уилсон может сыграть, но вряд ли полный матч, так как он не находится в игровом ритме», - прокомментировал ситуацию главный тренер команды Луи ван Гаал.