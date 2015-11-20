Бабаев: «ЦСКА обозначит свою позицию по Витиньо в течение двух-трех недель»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что решение о будущем хавбека красно-синих Витиньо, который на правах аренды выступает за бразильский «Интернасиональ», будет принято в течение ближайших двух-трех недель. Напомним, ранее сам футболист заявил о своем желании не возвращаться в стан армейцев и продолжить выступления на родине.

«Во-первых, аренда пока еще действует. У нас есть еще время, чтобы оценить ситуацию и принять решение. Думаю, в течение двух-трех недель мы обозначим свою позицию по этому игроку.

Есть разные варианты. Рано озвучивать какое-либо решение. Рады, что в последнее время Витинью качественно играет в Бразилии. Надеюсь, это не временное явление. Посмотрим» - сказал Бабаев.