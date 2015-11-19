Бышовец: «Сборная при Слуцком проиграла всего один матч, но кого она обыграла?»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своим мнением об игре сборной России под руководством Леонида Слуцкого в этом году.

«Сегодня мы говорим о том, что сборная России проиграла всего один матч при Слуцком. Но кого мы обыграли? Швецию, которая на спаде? Слабые сборные Молдавии, Лихтенштейна? Черногорию, приехавшую в Москву наполовину молодежным составом? Португалию без Криштиану Роналду в товарищеской игре? А уступили Хорватии, игравшей без лидеров, — Модрича и Ракитича.

А теперь возьмем олимпийскую сборную-88 и сборную СССР в 1990-1992 годах. За 25 матчей лишь одно поражение! При том, что мы играли с Аргентиной, Бразилией, Италией, Германией… Это исключительность», - сказал Бышовец.