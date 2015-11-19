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  • Бышовец: «Сборная при Слуцком проиграла всего один матч, но кого она обыграла?»

Бышовец: «Сборная при Слуцком проиграла всего один матч, но кого она обыграла?»

19 ноября 2015, 19:11
16

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своим мнением об игре сборной России под руководством Леонида Слуцкого в этом году.

«Сегодня мы говорим о том, что сборная России проиграла всего один матч при Слуцком. Но кого мы обыграли? Швецию, которая на спаде? Слабые сборные Молдавии, Лихтенштейна? Черногорию, приехавшую в Москву наполовину молодежным составом? Португалию без Криштиану Роналду в товарищеской игре? А уступили Хорватии, игравшей без лидеров, — Модрича и Ракитича.

А теперь возьмем олимпийскую сборную-88 и сборную СССР в 1990-1992 годах. За 25 матчей лишь одно поражение! При том, что мы играли с Аргентиной, Бразилией, Италией, Германией… Это исключительность», - сказал Бышовец.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Россия Россия Слуцкий Леонид Бышовец Анатолий
Комментарии (16)
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Оззи
1447950159
Главное,что не ты тренер,а то всё приглашения впрашиваешь!!!Как-то стрёмно...
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АртурZaСМ
1447951330
Странно это как - то 25 игр и одно поражение и почему - то ни разу не были чемпионами Европы и уж тем более Мира... 25 игр и 1 поражение должны были привезти хоть к какому - нибудь титулу... Для Бышовца кого не поставь все равно ха.и.ть будет...
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graf34
1447951636
Э-э-э, тоже мне эксперт нашелся... Не надо мне сказки рассказывать про Аргентину 90-92г.г. - к тому моменту там Марадона стал уже капризничать сильно - скорее тянул назад, чем вперед (если иметь ввиду его возможности)... Единственно с чем согласен - по именам сборная тех времен намного грознее смотрелась...
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Asbjorn
1447952964
На евро все равно провалимся
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андрей андреев
1447953497
Раньше и деревья были повыше и девки помоложе
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Tamerlanchik
1447956471
Все мы в СНГ болеем за свои сборные и за сборную России. Вопрос лишь в том, что сборная России середнячок, иногда сильный иногда слабый, но она не из футбольной элиты
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mihail200606
1447956578
достал он уже. под старость мания исключительности все больше проявляется.... кто был в группе тех и обыграли... все выводы по сборной слуцкого надо делать после группового турнира евро . вышли - хорошо, нет - значит опять сопли по полю возили, потому что судя по корзинам много хороших вариантов может быть
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barakuda777
1447960220
А чего вы Анатолий Федорович добились кроме Сеула в 88-м?Состав у вас был просто великолепный,можно было и без тренера всех рвать!А через десять лет был позор в Исландии...
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vladimir-7
1448010006
Сидел бы на пенсии пенсионер старый,пил бы кефир и не пукал.
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Petrak86
1448268019
чем ему Слуцкий не угодил. Ну проиграл хорватам, так играл вообще не сыгранной командой, была бы цель победить - думаю, сыграли бы лучше и победили.
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