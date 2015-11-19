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    Мутко: «К чемпионату Европы в сборной России появится натурализованный игрок»

    Глава РФС и министр спорта России Виталий Мутко заявил о готовности натурализовать игрока для национальной сборной.

    "Это входит в концепцию подготовки национальной команды. Успеем натурализовать игрока для сборной до Евро, но с прицелом на чемпионат мира", – сказал Мутко.

    Ранее появлялась информация о возможности получения российского паспорта такими игроками, как: Жоаозиньо, Ари (оба – "Краснодар"), Марио Фернандесом (ЦСКА), а также вратарем "Локомотива" Гилерме.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2015 16:53
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +10

      student810 22 ноября 2015, 15:59

      Нойштедтер должен играть центрального на ЧЕ-2016.

      0
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      Рейтинг: +6047

      GoldPlayFIFARus9 20 ноября 2015, 00:56

      ГК есть, ПЗ тоже есть.Нам бы хорошего ЦЗ,а лучше 2-х...
      Ну в принципе Ари неплохоий вариант,а вот с Жоазиньо пока фиг его знает...

      0
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      Рейтинг: +25

      Оззи 20 ноября 2015, 00:40

      В принципе,ничего плохого в этом не вижу.Если хороший игрок,то почему нет?Просто больше одного,максимум двух,точно не надо...

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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 20 ноября 2015, 00:03

      надо центрального защитника, срочно.

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      Рейтинг: +119

      HoHoL 33 19 ноября 2015, 23:37

      Вопрос конечно во многом плане спорен, кого натурилозавть????? Ари и Жоазиньо???? Так у нас линия нападения и полузащиты хорошо насыщена в сборной, Фернанде нам не нужен, на его позиции есть Сольников, Анюков, Шишкин может сыграть, Гильерме тоже не нужен, у нас есть и Акинфеев, Габулов, Рыжиков, Беленов....... А вот центральные защитники....... Кроме Игнашевича и Березуцких никого нет.......... Пртенденты показали в матче с Хорватией все на что способны.... ЧМ 2018 близко, вопрос кого натурализовать????? Если мы сидим 5-ой точкой на рессурсах, давайте натурализуем Гарая, Халка, Данни, если долги выбьем можно натурализовать на 3 года Рамоса, Пепе, а если все страной скинуться то можно и Агуэро и Месси.... Тогда ЧМ 2018 наш, вот это натурализация!!!! Чего мелочиться то?

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      Рейтинг: +119

      HoHoL 33 > russkiisergei 19 ноября 2015, 23:49

      Спасибо, только его и смотрю... И тебе доброй ночи.... Ты бы лучше свою точку зрения высказал, а не критиковал

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      Рейтинг: +119

      HoHoL 33 > russkiisergei 19 ноября 2015, 23:51

      Судя по дальнейшим твоим коментариям........... Александр Викторович Бубнов, приветствуем Вас на этом сайте.... Что, не спиться, сняться сны как Вы Пеле между ног обводите?

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      Рейтинг: +19

      IBETROSTOV > HoHoL 33 20 ноября 2015, 00:30

      Ты в курсе что если игрок выступал уже за сборную своей страны его нельзя натурализовать?

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 19 ноября 2015, 22:37

      Ну товарищи Мудко,Вы как всегда мочите!Я вообще перестану смотреть матчи нашей сборной,если там появиться хоть один натурализованный игрок!Я горжусь любой победой нашего спортсмена,будь-то биатлон или теннис.Мне совершенно не важно какое мы займём место в группе на ЧЕ,но болеть и переживать буду до конца каждого матча,потому что это сборная России!Появись там хоть один Ари или Фернандес,даже по телевизору не стану смотреть!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > russkiisergei 21 ноября 2015, 00:48

      Ну если тебе негры в сборной России по душе,тогда ты идиот просто!!!

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      Рейтинг: +13

      Мама в квадрате > джон базелон 21 ноября 2015, 15:56

      Марио не негр.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 ноября 2015, 22:03

      Да поймите же вы-лимит это ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ.Как молоко или мясо.Но есть случаи когда можно и иностранное-машины например(да и негров в сборную)))).Что то не логично((( Да пофигу в России живём)))

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 19 ноября 2015, 21:38

      А что же они за свои сборные не играют? Там не пригодились, а у нас - сразу милости просим???

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      Рейтинг: +36

      Deadman112 > Сармат Ростов 19 ноября 2015, 21:42

      у них таких много.. Они даже их не заметят)

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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 19 ноября 2015, 21:05

      Убрать лимит, и никаких натурализованных игроков, пусть лимит уберет и сразу появятся те кто умеет играть футбол!

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      Рейтинг: +628

      kanav67 > Челнинец 19 ноября 2015, 21:52

      Наивный, откуда они появятся? Все места займут либо дорогие леги ( в топ клубах), либо дешевая рабочая сила у аутсайдеров. Хозяевам наших клубов глубоко безразлична судьба сборной.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > russkiisergei 20 ноября 2015, 06:18

      согласен будет конкуреция может в европе начнут свои силы пробывать а то порой пишут об интересе игрока сборной от европейских клубов они не в состоянии потянуть зп вот это интересно

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 19 ноября 2015, 20:27

      Когда на олимпиаде Виктор Анн завоевал нам золотые медали кто-то от этого получил удовлетворение? Лично я- нет, потому, что не россиянин эти медали заработал. Так на хрена козе баян? Пусть играют свои, как могут, это сборная и не нужно из этого чемпионата устраивать Лигу чемпионов.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > trener7 19 ноября 2015, 20:58

      Ну, как ты не можешь понять простую истину?! В Европе натурализованные футболисты в этих странах с 10-ти лет живут и тренируются. А мы взяли абсолютно чужих уже сформированных игроков. Если тебе нравится болеть за иностранцев, для этого есть ЛЧ и ЛЕ. А на ЧМ и ЧЕ идут соревнования между нациями, включи в одну из них иностранца и весь смысл турнира пропадёт. Я смотрю у нашей молодежи никакого патриотизма, лучше вместо наших игроков пусть бразильцы играют, а мы будем радоваться как за Россию?! Так что ли?! Никогда таких людей не понимал. В 80-х при Союзе тоже было много таких, которые за жевательную резинку могли легко на свою страну наплевать.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > trener7 19 ноября 2015, 21:03

      Я думал ты молодой еще, да воспитан новой властью и поэтому у тебя такая позиция, а ты оказывается взрослый человек, 70-ого года. Странно от тебя такое слышать.

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      Рейтинг: +70

      Schmitt > Антибиотик 19 ноября 2015, 21:39

      Виктор Ан и Уайлд- россиянм

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      Рейтинг: +36

      Deadman112 > Антибиотик 19 ноября 2015, 21:46

      Ты же сам ответил, что наша молодежка не хочет! Поэтому и приглошают. А какой смысл брать своих если они не играют!?? Так для вида)) Я противник того чтоб выступали, но понять можно.

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      Рейтинг: +10

      moment of Glory > Антибиотик 19 ноября 2015, 21:47

      Respect

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