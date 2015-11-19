Мутко: «К чемпионату Европы в сборной России появится натурализованный игрок»

Глава РФС и министр спорта России Виталий Мутко заявил о готовности натурализовать игрока для национальной сборной.

"Это входит в концепцию подготовки национальной команды. Успеем натурализовать игрока для сборной до Евро, но с прицелом на чемпионат мира", – сказал Мутко.

Ранее появлялась информация о возможности получения российского паспорта такими игроками, как: Жоаозиньо, Ари (оба – "Краснодар"), Марио Фернандесом (ЦСКА), а также вратарем "Локомотива" Гилерме.