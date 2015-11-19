Дрогба: «На первой тренировке в «Челси» подумал, что Терри – резервист»

Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба рассказал о том, какими были его первые впечатления о защитнике «аристократов» Джоне Терри.

«Я увидел очень молодого, сильного и высокого парня. По его поведению можно было предположить, что он игрок не основного состава и присутствует здесь, чтобы поучиться у своих более опытных товарищей. Когда тренировка закончилась, я задал вопрос другому игроку об этом парне, на что получил ответ: «Это наш капитан». Представляете, насколько мало я знал о своем новом клубе?», – рассказал Дрогба.

Напомним, что по информации различных источников ивуариец может в третий раз за свою карьеру оказаться в стане лондонского клуба.