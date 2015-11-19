«Барселона» внимательно следит за Стоунсом

Скауты «Барселоны» следили за защитником сборной Англии и «Эвертона» Джоном Стоунсом в товарищеском матче против Франции.

Каталонский клуб заинтересован в услугах англичанина, но ему предстоит побороться за него с «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Проблем добавляет и тот факт, что сам Стоунс высказался против перехода в зарубежный клуб в таком возрасте. Сообщается, что «Эвертон» запросит за него 40 миллионов фунтов.

Отметим, что transfermarkt.de оценивает стоимость англичанина в 17,5 миллионов фунтов.