Вида: «Тренировки перед матчем с Россией проходят очень весело»

Полузащитник сборной Хорватии Домагой Вида высказался относительно предстоящего товарищеского матча с Россией, который состоится во вторник, 17 ноября. Напомним, встреча пройдет в Ростове-на-Дону. По словам футболиста, его команда не чувствует никакого давления.



«Очень здорово, что мы попали на чемпионат Европы напрямую. Тренировки проходят очень весело, мы расслаблены и позитивны. Жаль будет разъезжаться по клубам после этой игры. Безусловно, ближе к Евро все будет гораздо жестче, но пока что мы расслаблены. Наша команда едет в Россию, чтобы сыграть в футбол. Надеюсь, все пройдет хорошо», — цитирует игрока официальный сайт хорватского футбольного союза.